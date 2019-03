Dengue 2 : un second cas, des pulvérisations jeudi et vendredi

Ce mercredi, la direction de la Santé a annoncé qu'un second cas de dengue 2 a été détecté. Il s'agit du premier cas autochtone détecté cette année, le précédent concernant un Calédonien en séjour à Tahiti. "Un cas autochtone signifie qu’il a été contaminé par un moustique, infecté ici en Polynésie, ce qui veut dire qu’il y a un ou des moustiques qui sont contaminants en Polynésie, et qui peuvent contaminer d’autres personnes", explique Marine Giard, responsable du bureau de veille sanitaire.Le nouveau cas a été recensé dans le quartier de Taunoa à Papeete. Impossible pour l'instant de savoir si un lien existe entre le cas recensé à Mahina en février et le nouveau. "Il y avait eu un cas importé de Nouvelle-Calédonie en février 2019. Le timing fait qu’il est possible qu’il y ait un lien épidémiologique entre ce cas importé et le cas autochtone, mais on n’a pas la certitude et on ne pourra jamais le prouver."L'alerte de niveau 2 qui devait être levée, ne le sera finalement pas. Le risque d'épidémie est réel : "Bien sûr on risque une épidémie. Pour l’instant il y a un seul cas. On a l’espoir de la contenir en tuant le ou les moustiques contaminés à l’origine de ce nouveau cas. C’est ce qui s’était passé quand il y avait eu deux cas autochtones en juin 2018 à Raiatea. Malgré tout, c’est vrai qu’on est nettement plus à risque là aujourd’hui avec un cas autochtone et donc des moustiques infectants en Polynésie, que quand il s’agissait du premier cas importé."Au fenua, la dengue 1 circule depuis longtemps. En revanche, la dengue de type 2 n’a pas circulé depuis longtemps. Seule 18 % de la population serait immunisée. 82% ne l'est donc pas.Une grande partie des îles du Pacifique est actuellement touchée par des épidémies de dengue 2. La Nouvelle-Calédonie notamment. Le risque d'introduction de la maladie est donc élevé.