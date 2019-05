Dengue 2 : la carte des prochaines pulvérisations à Mahina

L'épidémie de dengue se poursuit. A Tahiti, Mahina est la commune la plus touchée avec pas moins de 16 cas autochtones. Mardi, un plan communal de sauvegarde a été lancé. Les agents communaux sont en formation pour apprendre à éliminer les gîtes à moustiques de manière efficace.De nouvelles pulvérisations sont prévues vendredi 24 et mardi 28 mai dans la zone comprenant Hitimahana, le lotissement Matavai et le lotissement Fareroi. Les pulvérisations débuteront à 6 heures.