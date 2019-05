Dengue 2 : 39 cas autochtones et 2 importés depuis le début d'année

Trente-neuf cas autochtones et deux cas importés de dengue 2 ont été confirmés depuis début 2019 annonce le bureau de Veille sanitaire. Entre le 6 et le 18 mai, neuf cas autochtones ont été confirmés : cinq en semaine 19 et quatre en semaine 20.



Tahiti est en phase d’épidémie. De nouvelles zones sont touchées. La dengue de type 2 est désormais présente à Mahina, Arue, Papeete (quartier Taunoa), Faa’a, mais aussi Punaauia, Paea et Papearii. Trois îles sont en phase d’alerte : Moorea (Papetoai), Bora-Bora (Vaitape et Faanui) et Nuku-Hiva (Taiohae).



La dengue de type 2 n'ayant pas circulé dans le Pays depuis l'an 2000, la population est faiblement immunisée et l’épidémie pourra être de grande ampleur. Les personnes de moins de 20 ans ou arrivées en Polynésie française après 2000 sont les plus à risque d’être infectées.