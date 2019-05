Dengue 2 : 16 cas autochtones à Mahina, la commune déclenche un plan de sauvegarde

Rédaction web

Au-delà de la participation des communes dans la recherche et l’élimination des gites larvaires autour des foyers des cas identifiés avec pulvérisation périfocale, le ministère de la Santé encourage vivement les maires des communes touchées à mettre en œuvre leur plan communal de sauvegarde (PCS).Sollicité par le haut-commissariat, le maire de Mahina, Damas Teuira, a ainsi déclenché son PCS. Une réunion de coordination entre la commune et la direction de la Santé s’est tenue ce mardi matin dans les locaux de la mairie. Une formation des agents techniques communaux sur le dégitage proactif aura lieu mercredi matin.Ailleurs à Tahiti, de nouvelles pulvérisations sont prévues mercredi et lundi à Arue et Punaauia, commune nouvellement touchée par l'épidémie.Par ailleurs, chacun peut aider à limiter l'ampleur de l'épidémie en éliminant régulièrement les gîtes à moustiques, en se protégeant et en allant consulter son médecin en cas de fièvre...