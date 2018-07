Démissions en série à l'Institut Louis Malardé

Ils sont trois biologistes dont le docteur Didier Musso, à démissionner pour dénoncer des relations conflictuelles avec la direction de l'Institut. Leur mouvement est suivi par une pharmacienne et un spécialiste en anatomo-pathologie qui lui a préféré prendre sa retraite. Sur les dix cadres de l'institut six auraient démissionné selon nos confrères de Radio 1. Si les démissionnaires n’ont pas souhaité s’exprimer, le directeur de l’institut Malardé relativise la situation. Nommé en mars dernier, Hervé Varet affirme que tout va bien à l’Institut, qu'il n’y aurait pas de malaise et que les démissionnaires ont presque tous été remplacés.