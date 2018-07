Défiscalisation pour Natitua : Gérald Darmanin confirme

Rédaction web avec J-B Calvas

‘Nous sommes très heureux et satisfaits de l’annonce du ministre’, a déclaré Edouard Fritch après la visite du navire l’île de Batz, chargé du déploiement du câble Natitua aux Tuamotu et aux Marquises.Ce samedi, une partie du gouvernement et le ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, ont visité le navire. Le ministre en a profité pour annoncer que la câble pouvait bénéficier de la défiscalisation. Un soulagement pour le gouvernement. Ce dossier était à l’étude depuis 2017.Le coût du câble Natitua est de 6,5 milliards de France. La défiscalisation doit permettre de limiter les coûts de l’investissement. Le président du Pays a souligné : ‘’Le fait que la défiscalisation est accordée va faire que l’investissement sera moins lourd et donc que la répercussion sur les prix sera allégée.’’Gérald Darmanin s’est défendu d’être ‘’le Père Noël’’. Il s’est dit réceptif aux demandes des représentants du pays, du président comme des parlementaires. Il a indiqué : "Ce posage de câble, c’est très important pour la Polynésie, pour les populations polynésiennes, pour la télémédecine, pour le lien internet et notamment pour le développement économique, pour le lien éducatif. […] Nous avons interprété positivement la loi au service juridique des impôts pour permettre la défiscalisation qui concernera l’intégralité de l’archipel de Polynésie. C’est une très bonne nouvelle.’’Le dispositif pourrait être applicable à tous les câbles, dans tous les territoires ultra-marins.