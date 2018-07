Défiscalisation : Gérald Darmanin favorable à une réduction des délais de réponse

Thomas Chabrol

Le tourisme et l’économie bleue ont été au cœur des débats lors de la venue de Gerald Darmanin sur Bora Bora samedi. Des secteurs sur lesquels le gouvernement veut s’appuyer pour développer l’économie.Mais pour cela, il entend renforcer le partenariat avec l’Etat, en particulier pour accroitre encore la part du tourisme haut de gamme. La Polynésie compte 34 hôtels de 4 et 5 étoiles. Bora Bora représente 37% de cette offre.Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement mise sur la défiscalisation, pour le secteur touristique, bien sûr, mais aussi pour la pêche ou encore les télécoms.Gérald Darmanin a rappelé que le dispositif de défiscalisation a été prorogé jusqu’en 2025. Le ministre de l’action et des comptes publics s’est dit favorable à une réduction des délais de réponse de Bercy. A l’heure actuelle, il faut compter au moins 8 mois pour qu’un dossier soit étudié au ministère des finances.La ministre du tourisme souhaite aussi que la défiscalisation nationale puisse être élargie aux navires de croisière basée à Tahiti.De 2014 a 2017, 53 demandes d’agrément de défiscalisation émanaient de Polynésie. Seules 11 ont obtenu une réponse favorable.