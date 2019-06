"Défi pour la terre" : Une traversée pour sensibiliser les jeunes à l'environnement

Rédaction web avec Thomas Chabrol

La cause environnementale est un enjeu de société. Parmi les collégiens présents aujourd'hui, certains s’engageront peut-être auprès des associations présentes à bord. Beaucoup d’entre eux ont déjà la fibre éco-citoyenne et participent à des opérations de nettoyage : "Avant j'utilisais des bouteilles, maintenant je prends une gourde. Et je ne mets plus mes déchets par terre, je les mets à la poubelle (...) J'ai vraiment très peur pour la suite car ici on a une très belle île mais les hommes la rendent très sale" nous dit Wilfried, élève en 4ème. "J'ai appris avec l'association Les Libellules qu'on pouvait faire du sport en nettoyant les routes (...) et que s'il n'y avait pas l'océan, on ne pourrait pas respirer car il produit de l'air (...) Chez moi, on trie beaucoup les déchets pour l'environnement, on sait que c'est important" nous dit encore Marline, élève de 3ème.Avec des jeux, des panneaux d’informations, et l’intervention de spécialistes, les élèves apprennent à avoir les bons gestes. La Brigade Verte leur rappelle aussi que l’effort doit être collectif car même à notre petite échelle, les lagons de Polynésie sont menacés.