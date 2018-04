Défi Zéro Déchet : la finale sur TNTV

C’est dans le Grand Studio de TNTV que Jerry Biret accueillera ses invités : les chefs de quatre familles participantes (Sylvain, Kiara, Tuarii et Chantale), Sarah Dukan, initiatrice et organisatrice du défi, Benoît Layrle, Directeur Général de Fenua Ma, Sandra Gaub et Philippe Darius, Président de l’association écolo « la vie en abondance ». Ensemble, ils reviendront sur les six mois de défi, examineront les expériences des familles participantes et tenteront d’en tirer des leçons. A l’issue de la soirée, les meilleurs challengers recevront les titres de meilleures familles en maison, meilleure famille en appartement et meilleure famille écocitoyenne.