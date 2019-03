Découvrez 3 instruments traditionnels de Aotearoa

C'est un musicien pas comme les autres. Horomona Horo est d’origine Maori. Depuis son adolescence, il a appris à jouer divers instruments de musique de conception traditionnelle, les taonga puoro. Des instruments avec lesquels il accompagne des artistes internationaux comme Maisey Rika et tant d’autres.



Aujourd’hui, il en maîtrise une douzaine. "Le son de ma musique, c’est la voix de la mer, la voie de la trompette, le langage de la terre, un langage accessible à tous, facile à écouter, explique-t-il. Un langage qui revêt une grande importance pour nous. On a besoin des oiseaux, du bois, de la pierre, du poisson, de la pieuvre, de la raie ou de la baleine. Nous faisons partie d’un ensemble et il est important que nous prenions soin de notre monde."