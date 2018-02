Déchets sur les plages : Ia maitai o Papeete demande de l'aide aux pouvoirs publics

De la ferraille, des bouts de verre, des troncs d’arbre… En ce lundi matin, à Taunoa, la plage est chargée. Avec les fortes pluies, des tonnes de déchets se sont amoncelés dans cette zone de Papeete comme à d’autres endroits de la ville.



Insupportable pour certains habitants et fervents défenseurs de l’environnement. Félix Wang Cheou, secrétaire de l’association Ia Maitai o Papeete souffle :



« Depuis trois ou quatre ans, suite aux crues, il y a beaucoup de déchets qui s’accumulent. Il y a des troncs encastrés et d’autres choses qu’on ne peut pas enlever… »



Après avoir sensibilisé les habitants du quartier et leur demandé de l’aide pour nettoyer la place, le secrétaire de l’association se tourne vers les autorités. Pour ce dernier, sans les services du Pays, cette plage pourrait devenir une décharge à ciel ouvert. Une tache indélébile sur la carte postale de Tahiti. Le secrétaire continue :



« Nous ne sommes pas la première association à faire cela. Nous en appelons au Pays pour qu’il vienne nous aider. C’est leur rôle aussi ! C’est très dangereux. Les habitants font du nettoyage mais ce qui est regrettable c’est qu’on utilise toujours nos enfants. »