Décès de Lucette Huck à 96 ans

Engagée dans les Forces Françaises Libres en mars 1943, en tant qu’infirmière puis volontaire pendant la guerre d’Indochine, Lucette Huck est arrivée à Tahiti en mai 1951 et n’avait eu depuis cesse d’œuvrer pour plusieurs associations du secteur du social et des sports.

Membre active du Secours catholique, présidente de l’AS Manu Ura à Paea, secrétaire et trésorière du CTOS (comité territorial des sports), elle avait participé à l’éducation des enfants des atolls de Reao et Pukarua, aux Tuamotu. Investie dans la formation et la réinsertion sociale des jeunes Polynésiens, elle avait participé au développement agricole des îles Actéon, dans l’Est des Tuamotu, tout en consacrant son temps libre à des visites auprès des plus démunis, auprès de malades et de personnes âgées.