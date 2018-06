Décès de Charles Trondle, pionnier de la télévision à Tahiti

Rédaction Web

Né à Puteaux dans les Hauts de seine le 04 juin 1933, Charles Trondle après une carrière dans l'armée ou il officie comme spécialiste en télécommunication, puis à Tahiti à la Station ionosphérique de Taravao comme responsable technique, c'est en 1966 qu'il créée Telectronique.A cette époque, il était le seul réparateur de matériel électronique en Polynésie française. C'est avec le directeur de L’ORTF qu'ils ont démarré ensemble l'aventure de la télévision à Tahiti, où il n’y avait que la radio.Son entreprise a été la première à installer pour les archipels éloignés 52 stations émettrice. Sa connaissance du tissu économique local l’on amené à représenter le président de la chambre de commerce et d’industrie de Tahiti au Japon, en Nouvelle Calédonie et en France. Outre ses talents d'entrepreneur, il devient président du Rotary club de Papeete en 2000 où on lui décerna la distinction de Paul Harris Fellow ainsi qu’une citation d’honneur Preter Main Forte en reconnaissance de ses efforts exceptionnels de service pour combattre la pauvreté.