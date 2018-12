De plus en plus de résidences dans le paysage urbain à Tahiti

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Jeanne Tinorua

Face au manque de foncier dans la zone urbaine, les résidences en copropriété répondent à toutes les classes sociales. De 19 millions pour un F2 à 37 millions pour un F4, les ménages optent pour les appartements pour un premier investissement. "Le foncier est de plus en plus cher pour construire des maisons, donc parfois, les gens préfèrent habiter en appartement, ou pour des questions pratiques, se rapprocher de la ville" , explique Christelle Lancellin, directrice adjointe de Imagine Promotion. Le promoteur immobilier a construit sept résidences ces cinq dernières années.Mais ces projets d’immeubles qui prennent de la hauteur ne font pas le bonheur de tous les riverains. À Faa’a dans le quartier St Hilaire, le chantier d’une résidence de 78 appartements a débuté. Et un habitant ne souhaite pas subir des désagréments connus dans le passé avec la construction de cette résidence. "Il y a des barres d'immeubles qui posent beaucoup de problèmes, aussi bien pour les riverains que pour la collectivité, que ce soit pour la circulation, l'alimentation en eau ou pour la collecte de déchets" , déclare Jean Gerard, riverain.Face à cette croissance accélérée d’immeubles, le Pays et les communes doivent aussi s’adapter pour penser plus globalement au développement urbain et redonner un souffle d’air dans une ville déjà engorgée, car bien souvent les chantiers des résidences s’achèvent avant l’aménagement de la voirie ou des réseaux d’assainissement.