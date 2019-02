De plus en plus d'usagers de la route en Polynésie

L'usage de la voiture pèse de plus en plus dans le budget des familles en Polynésie. En effet, le transport est le deuxième poste de dépenses en lien avec le budget alloué à l’automobile. En 2015, les ménages polynésiens ont consacré 44,8 milliards de Fcfp à leurs dépenses en transport (y compris les assurances), soit 18% de leur budget contre 17% en 2000. Chaque ménage consacre ainsi en moyenne 623 000 Fcfp par an à ses déplacements.



En 2017, 77% des ménages polynésiens disposent d’une voiture et sont donc concernés par les dépenses liées à son usage.



Le montant du budget consacré à l’achat de voitures est important mais l’acquisition d’un véhicule neuf est principalement le fait des ménages les plus aisés. Le budget "entretien et carburant" pèse lourd dans le poste transport.



Les dépenses liées à la voiture (achat et utilisation) représentent la plus grande part des dépenses en transport. Ces dépenses représentent en moyenne 83 % du budget des ménages en transport et celles liées aux services de transport, les 17% restants.



L'ISPF a également constaté que le nombre d’usagers de la route était en forte progression au détriment des transports publics.