De nouvelles infrastructures sportives à Huahine à l'étude

L’une des priorités de Marcelin Lisan, le maire de Huahine, est de rénover la salle de sport de l’école primaire de Fare, voire de la reconstruire. En effet, elle est devenue trop vétuste et dangereuse pour ses occupants.



"Cette salle est utilisée presque tous les jours par les enfants du collège et de l'école primaire donc nous devons bien sécuriser ce lieu. Vu la vétusté des lieux, cela devient urgent pour la sécurité de nos enfants. C'est pour cela que je reçois la visite des services du Pays pour faire une première étude et voir comment on peut trouver les financements à travers l'aide du Pays. Ce sera pour 2019/2020" explique le maire.