De nouvelles bornes pour les fusées de détresse périmées

Suite à de nombreux départs d’incendie causés par des fusées de détresse usagées sur les sites du CET de Paihoro et au CRT de Motu Uta ces derniers mois, le syndicat Fenua Ma, le Cluster maritime de Polynésie française, le Port autonome, et la Polynésie française ont décidé de proposer 10 points publics et gratuits pour la récupération des fusées de détresse.



Tous les plaisanciers et les professionnels de la mer sont invités à rapporter leurs feux de détresse dans les lieux de dépôts mis à disposition, c'est-à-dire :

- Nautisport, Fare Ute, Papeete

- Sin Tung Hing Marine, Fare Ute

- Magasin Sailtech, Papeete

- Port de pêche, Papeete

- CRT de Motu Uta, Papeete

- Yacht Club, Arue

- Marina Taina, Punaauia

- Magasin ACE, Taravao

- Magasin NSI, Taravao

- CET de Paihoro, Taravao



En partenariat avec le Port autonome de Papeete, des points d’apport volontaire ont été également installés à l’entrée du CRT pour les huiles de moteur et les batteries usagées.

Ce service est totalement gratuit.