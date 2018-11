De la vaisselle biodégradable à base de Miconia

Rédaction web avec avec Laure Philiber

"En faisant des randonnées à la Maroto, ou allant au plateau de Taravao, on voit que la plante est envahissante et que cela a un impact. De là, je me suis dit qu'il fallait la valoriser" explique Loanah Wong, chargée de la partie environnement du projet. "Je travaille depuis six ans dans le tourisme, et j'ai vu que l'on jetait facilement du plastique". Un projet qui se veut donc comme l'une des réponses à la loi qui interdira, en 2020, l’usage des plastiques à usage unique en France. "Il y avait des options compostables et biodégradables en Polynésie, mais qui sont importées de Nouvelle-Zélande principalement" ajoute Lou Tamaehu, chargé de la logistique.Reste maintenant à tester leur projet sur des machines en Europe ou à importer la technique au fenua.