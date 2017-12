De fortes pluies sur les côtes nord et ouest de Tahiti et Moorea

Rédaction web

" Soyez très vigilant des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus ", indique Météo France, dans son dernier bulletin. En fin de journée dimanche, les prévisionnistes avait classé une partie des Tuamotu et les îles de la Société en vigilance jaune par rapport aux orages et à la pluie.Depuis ce lundi matin, les îles du Vent, Tahiti et Moorea, sont classées en vigilance orange pour les fortes pluies.Le site de Météo France précise :" Des développements nuageux occasionnent des épisodes pluvieux donnant des cumuls de précipitations localement importants notamment sur les côtes Nord et Ouest de Tahiti et de Moorea.La zone perturbée continue de perdurer toute la journée de lundi jusqu'en soirée. "La plus grande prudence est recommandée sur les routes.