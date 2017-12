De Miss France à Miss Univers : le fabuleux destin d'Iris

Les Reines de beauté sont à l'honneur ce samedi 16 décembre sur TNTV. Après l'élection de Miss France 2018, la chaîne vous propose un documentaire exceptionnel sur Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016



A seulement 24 ans, Iris Mittenaere, une jeune femme originaire du Nord de la France, semble être née sous une bonne étoile. D’abord sacrée Miss Flandres, Miss Nord Pas de Calais, puis Miss France 2016, c’est la consécration pour cette étudiante en chirurgie dentaire, lorsqu’elle décroche le 30 janvier dernier, la prestigieuse écharpe de Miss Univers !



Pendant près d’un an, Iris Mittenaere va découvrir toute l’envergure de ce titre tant convoité. Nous l’accompagnerons alors dans chacun des grands moments qui ont jalonné son année comme sa rencontre avec le président de la République à l’Elysée. Entre voyages humanitaires, shootings ou encore défilés haute couture notamment pour Jean-Paul Gaultier, vous découvrirez la richesse de ses activités ainsi que ses réactions lors de ces expériences uniques.



Un documentaire exceptionnel tourné aux quatre coins du monde et qui met en lumière le quotidien frénétique ainsi que la personnalité d’Iris Mittenaere : une jeune femme attachante au parcours sans faille, qui dévoile ici ses émotions, ses rêves, ses projets mais aussi ses doutes.