De 0 à 100 km/h

Crédit photo : Phaze Prod



Cette semaine dans votre magazine, on essaie la Peugeot 3008 dans sa version 130 ch puretech. Le SUV a de quoi séduire. Equipements, aménagement intérieurs, consommation, découvrez l’analyse de Fred. Ensuite, on parle de wrap sur un Chevrolet pick up. En effet, un passionné automobile a contacté l'équipe de "De 0 à 100" : découvrez une autre manière de relooker sa voiture. Sans oublier la rubrique Buzz net avec tout ce qu’on a pu voir sur la toile, cette semaine.





Magazine présenté par Fred Henry.

Phaze Production