Day OFF ce vendredi à Teahupoo

Les experts de la WSL l'avaient déjà deviné : les conditions ne sont pas réunies ce vendredi pour démarrer la compétition sur le spot de Teahupoo.La Waiting period de la Tahiti Pro Teahupoo démarre donc. Le Main event pourrait démarrer dimanche ou lundi.Trois Tahitiens sont en course. Michel Bourez, notre aito mais aussi Mateia Hiquily, vainqueur des Trials, et Tikanui Smith.Pour cette 7e étape du Tour, John John Florence et Kelly Slater seront absents, tous les deux blessés.La compétition sera à suivre en direct et en exclusivité sur Tahiti Nui Télévision, télé, et web