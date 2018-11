Danse avec les stars : Iris Mittenaere, blessée, promet de continuer

Rédaction web

Mardi, la belle Iris Mittenaere, ex-Miss France et ex-Miss Univers, a fait une chute brutale lors d'un entraînement avec son partenaire de l'émission Danse avec les stars. La vidéo de l'incident a été diffusée par TF1.Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a tenu à rassurer ses fans : elle ne compte pas s'arrêter aux portes de la finale : "oui je me suis blessée et je ne le souhaite à personne car le coccyx c’est extrêmement douloureux, oui j’ai du rester 48h alitée par ordre du médecin et j’ai donc perdu 2 jours d’entraînements, oui je serai sur le parquet samedi, pour tous ceux qui m’ont soutenu et pour Anthony mon partenaire de l’aventure. Je ne veux pas lâcher, nous sommes arrivés jusqu’en demi-finale, je me battrai jusqu’au bout ! Pour vous, pour antho et tous ceux qui croient en moi"Retrouvez Iris dans Danse avec les stars ce samedi à 19h25 sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision.