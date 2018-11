Danse avec les Stars : qui va accéder à la demi-finale ?

La compétition s'intensifie pour les stars encore en lice. Toutes devront redoubler d'efforts et de ténacité pour convaincre, les juges et le public. Guidées par leurs danseurs, elles devront tout donner pour espérer aller le plus loin possible dans la compétition.



Cette semaine, les célébrités devront relever un nouveaux défi : danser un trio avec un des membres du jury. Après le sacre d'Augustin Galiana et Candice Pascal l'an dernier, quel couple remportera la neuvième édition de Danse avec les stars ?

Crédit photo : Laurent Vu/ TF1