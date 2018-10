Danse avec les Stars : quel couple sera éliminé ce samedi?

Après une semaine d'entraînement intensif et en duo avec un danseur professionnel, les neuf célébrités encore en compétition montrent une nouvelle fois leur maîtrise du style de danse qui leur a été imposé : tango, valse, jive, fox-trot, salsa… Après chaque passage, Jean-Marc Généreux, Chris Marques, Patrick Dupond et Shy’m dévoilent leurs commentaires et notent la prestation. Pour obtenir la meilleure évaluation possible, les candidats doivent avoir une technique irréprochable et ne pas oublier l'aspect artistique de leur prestation. Un couple va quitter l'aventure à la fin de la soirée. t arriver... Quel couple remportera la neuvième édition de Danse avec les stars et succdera à Agustin Galiana et Candice Pascal ?

Crédit photo : Philippe LEROUX/ TF1