Danse avec les Stars : la demi-finale sur les chansons de Michel Sardou

Pour la demi-finale, Camille Combal et Karine Ferri accueilleront les trois derniers couples en compétition qui danseront toute la soirée sur les plus grands tubes de Michel Sardou, invité d’honneur. Chaque couple réalisera deux chorégraphies sur les titres les plus emblématiques de l’artiste qui ont marqué 50 ans de carrière de ce monument de la chanson française tels que «Les lacs du Connemara», «La java de Broadway», «Je vais t'aimer», «La maladie d'amour», « Je vole » ou encore «Etre une femme».



Enjeu supplémentaire pour nos couples puisque Michel Sardou, assis aux côtés des juges, assistera aux prestations des couples qui danseront toute la soirée face à lui. Et pour finir, le retour du Mégamix, épreuve durant laquelle les trois couples vont devoir danser ensemble la même chorégraphie sur trois titres différents de l’invité. La compétition bat son plein… Les couples vont devoir défendre leur place et gagner leur ticket pour la finale !



Qui réussira à convaincre le jury et les téléspectateurs pour accéder à la finale ?



Après M Pokora, Shy’m, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret et Agustin Galiana, quelle personnalité décrochera le trophée de Danse avec les stars cette année ?

Crédit photo : Laurent Vu/ TF1