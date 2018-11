Danse avec les Stars : danses acrobatiques !

La neuvième saison de Danse avec les stars continue d’être diffusée sur TF1. Après l’élimination de Carla Ginola, Anouar Toubali, Vincent Moscato, Lio et Basile Boli, les duos encore en compétition mettent les bouchées doubles pour tenter de convaincre les jurés lors de leur prochaine prestation sur le parquet. Et à la suite de l’émission spéciale Halloween, rythmée par un marathon de la danse endiablé, les couples en lice devront se démarquer grâce à leur plus beau porté.

Crédit photo : Laurent Vu/ TF1