Dans les coulisses du Hura Tapairu avec le groupe Hitireva

À 24 heures du coup d’envoi de la compétition, c’est l’effervescence sur le parking de Fare Ute qui accueille depuis trois mois les répétitions de la troupe Hitireva. Pour les 20 danseuses qui monteront sur scène vendredi soir, l’heure est aux derniers ajustements. Si nous avons eu le droit de voir les costumes, le thème, lui, restera secret... "On garde la surprise car on aimerait inviter le public à venir nous voir, et qu'ils soient tolérants aussi envers tous ces danseurs qui sont là et qui ont donné beaucoup de leur temps" nous dit Kehaulani Chanquy, chorégraphe.Et Hitireva ne s'arrêtera pas là : la troupe présentera cette année une formation mixte et un groupe de tane. Trois formations, c'est donc trois fois plus de travail, mais aussi trois plus de créativité exprimée. "C'était très intéressant de faire ces trois formations pour que différents artistes puissent avoir leurs créations, comme en musique par exemple. Avec ces trois formations, on a pu laisser cette responsabilité de composer à certains de nos musiciens" poursuit Kehaulani.