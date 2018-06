Rédaction web avec Jeanne Tinorua-Tehuritaua et Mata Ihorai

Casque, bouteille d’oxygène, masque : les enfants du fenua ont pu entrer dans la peau d’un soldat du feu le temps d’un exercice.A l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, les professionnels ont organisé une matinée de découverte de leur métier ce samedi place Vaiete.Hereiti Lemair, 12 ans, a répondu présente. La jeune sapeur-pompier rêve de porter l’uniforme plus tard. Elle décrit :« Ça aide les gens et c’est un métier que j’aime bien. J’y suis rentrée car mon frère est formateur. »Pour cette jeune fille, les qualités essentielles pour être un bon soldat du feu sont : « Avoir de la force, réussir à retenir les manœuvres et écouter aux ordres et être assez sportif….»La jeunesse est mise à contribution depuis l’année dernière, suite à la convention de partenariat signé entre l’Etat, le Pays et les communes. Objectif : former un maximum de personnes possible aux gestes de premiers secours.Gaston Tunoa, président de la Fédération polynésienne des sapeurs-pompiers, détaille :« Notre voulons former le plus de jeunes possible. Nous espérons aller jusqu’à 100 000 personnes formés aux gestes des premiers secours. »Cette journée permet de mettre en valeur le travail réalisé par les professionnels et pourquoi pas, de susciter des vocations.