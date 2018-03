DRAGON qualifié pour les quarts de finale de la Champion's League

L'as Dragon s'est incliné samedi soir face à l'équipe des 'Warriors' 2-1, mais conserve sa première place du groupe B à la différence de but inscrits (9 pour Dragon - 8 pour les Warriors). Avec 2 victoires chacune, les 2 formations terminent avec le même nombre de points (6), et se départagent d'un seul but au 'goal average'. Les 2 équipes partent en 1/4 de finale de la Champions League de l'OFC, mais la première place du groupe est très importante.

En effet, cela va permettre à Dragon de recevoir son adversaire du quart de finale à Tahiti le 7 avril prochain, dans une confrontation directe pour accéder au dernier carré.

Découvrez les meilleurs moments du match 'Warriors vs Dragon' en images.