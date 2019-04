DJ Miss GUL en Polynésie pour plusieurs soirées

PRATIQUE



Soirée Be Street

Vendredi 5 avril de 19h à 1h

Au Tony's Tapas à Papeete

Rue spécialement bloquée pour l’événement et création d’un décor unique pour une soirée "in the street"

- Warm up ESTEBAN B.

- Set MISS GUL

- Tarif prévente : 1 500 Fcfp / pers. - Sur place : 2 000 Fcfp

- Billetterie directement chez Tony’s Tapas ou en ligne sur

https://www.weezevent.com/be-dj-miss-gul



Beach Party Be kini

Dimanche 7 avril de 11h à 17h

Au manava Pearl Beach resort & SPA Moorea

- Warm up NUNO DA ROCHA

- Set MISS GUL

- Tarif prévente : 2 000 Fcfp / pers. - Sur place : 2 500 Fcfp

- Billetterie directement à l’hôtel ou en ligne sur

https://www.weezevent.com/be-dj-miss-gul

Attention places limitées