"DJ Fred" placé en détention provisoire pour corruption de mineurs

L’homme de 33 ans n’est pas inconnu de la justice. Fin 2015, il avait déjà été condamné pour tentative de corruption de mineurs, à 2 mois prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende. En juillet 2017, le parquet avait de nouveau ouvert une information judiciaire et saisi un juge d’instruction afin de diriger une autre enquête pour corruption de mineurs. Wilfrid Atapo, alias "DJ Fred", aurait obtenu illégalement les accès de nombreuses pages Facebook dont il se serait servi pour faire chanter des jeunes filles afin d’obtenir photos dénudées. Plus de 80 victimes présumées auraient été comptabilisées.L'animateur connu d’une boite nuit à Tahiti, était également accusé d’avoir créé un site internet pornographique grâce auquel il aurait fait du "phishing", c'est-à-dire obtenu illégalement les identifiants des personnes s’y connectant. Il en aurait profité pour subtiliser des clichés compromettants afin de faire ensuite chanter ses victimes présumées pour qu’elles lui envoient photos et vidéos dénudées.Après avoir effectué 8 mois de détention provisoire dans ce dossier, il était sorti de prison et avait été placé sous contrôle judiciaire en décembre dernier.