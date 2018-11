Cyril Tetuanui risque l'inéligibilité définitive

Rédaction web

Depuis plus d'un an, la justice a mis un frein à la carrière politique de Cyril Tetuanui . Il avait été condamné par la Cour d'appel de Papeete à un an de prison ferme et deux années d'inéligibilité dans le cadre d'un premier dossier et à 8 mois avec sursis pour une deuxième affaire.La première condamnation concernait un trafic d'influence, et l'autre une atteinte à l’égalité d’accès aux marchés publics. Suite à ses condamnations, le maire de Tumara’a et président du Syndicat pour la promotion des communes (SPC) avait donc déposé deux pourvois en cassation, dont l'audience s'est déroulée le 25 octobre dernier. Comme le rapportent nos confrères Radio 1, lors de cette audience, l’avocat général près la Cour de cassation a requis le rejet du pourvoi dans la première, et a requis la cassation dans la deuxième affaire.La Cour de cassation se prononcera le 5 décembre prochain sur ces deux dossiers. Et si la juridiction décide de suivre les réquisitions de son avocat général, l’inéligibilité de Cyril Tetuanui deviendra définitive et il sera démis d’office de ses fonctions de maire de Tumara’a par le haut-commissariat. Il ne pourra pas non plus se représenter aux municipales de 2020.