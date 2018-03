Cyclone Gita : des touristes bloqués, des habitants évacués en Nouvelle-Zélande

Rédaction web

Sept provinces sont en état d'urgence, une centaine de touristes sont pris au piège et des résidents ont été évacués après une nuit de chaos provoquée par le cyclone Gita, selon le New Zealand Herald Des glissements de terrain ont fait des dégâts sur certaines routes. 42 touristes chinois ont été forcés de passer la nuit dans deux bus à Whataroa, au sud de Greymouth, sur l'île du Sud après la fermeture d'une route nationale.Certaines stations météo ont enregistré jusqu'à 100 mm de pluie en seulement 2 heures dans la nuit. Des personnes se sont retrouvées piégées par les inondations. Beaucoup de gens conduisaient malgré les avertissements des autorités. Certains se sont donc retrouvés bloqués dans leur véhicule.Fidji et la Nouvelle-Calédonie avaient été épargnées par le passage de Gita. Aux Tonga en revanche, où le cyclone a frappé la semaine dernière, de gros dégâts ont été signalés.