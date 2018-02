Cycliste décédé à Taravao : le conducteur du véhicule impliqué mis en examen

J-B. C.

La victime était entrée en collision avec le véhicule alors qu’elle sortait à vive allure d’une servitude de Taravao et qu’elle circulait sur la roue arrière. Grièvement blessé, le jeune homme était décédé deux jours plus tard à l’hôpital.Le conducteur de la voiture en cause a expliqué qu’il n’avait rien pu faire pour éviter le cycliste. Mais l’homme avait consommé de l’alcool au moment des faits comme l’avait démontré le test de dépistage. Il a donc été mis en examen pour homicide involontaire aggravé.