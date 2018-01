Culture et authenticité pour séduire les croisiéristes

Rédaction web avec J-B Calvas



Retrouvez le reportage ce soir dans les journaux à partir de 18 heures.

Une immersion culturelle avec un service cinq étoiles : c’est le pari que se sont lancés différents acteurs du tourisme pour recevoir des croisiéristes. Ce lundi soir, à leur descente du bateau, les passagers du Silver Whisper ont été amenés au marae Arahurahu de Paea pour une soirée traditionnelle. C’est vers ce genre de produits que tend les prochaines offres à destination des croisiéristes.Ces touristes fortunés sont pour la plupart des habitués des périples sur ces géants des mers. Ils sont aussi difficilement impressionnables.Depuis peu, certains prestataires locaux tentent de répondre à leurs exigences en diversifiant les offres. Opération : immersion complète dans la culture locale.Ce lundi soir, sur le marae Arahurahu, ils étaient ainsi une centaine à assister à une soirée conçue spécialement pour eux. Sylvia Lacombe, responsable des groupes et croisières à Tahiti Tours explique :« Nous essayons d’épater des gens qui ont l’habitude de faire des tours du monde. Ils sont très demandeurs de ce genre d’événement culturel. Ici, nous avons l’avantage d’avoir une histoire encore très présente et surtout des gens qui ont envie de la partager. »Assis confortablement et servi comme dans un hôtel étoilé, les visiteurs du jour se sont essayés aux mets locaux en dinant au son des to’ere dans un cadre exceptionnel.Prestation de la troupe Hei Tahiti, démonstration de sports traditionnels et danse du feu : les artistes locaux ont offert de nombreuses prestations au public. Jude Montassir, passagère du Silver Whisper, a été conquise :« J’aime les danseuses tahitiennes qui sont meilleures que les autres. C’est magnifique ! »Ce type de produit correspond typiquement à leurs attentes selon la compagnie. Erich F. Krammer, chef concierge à bord du Silver Whisper, déclare :« Les clients veulent des choses qui sortent de l’ordinaire. Ils veulent s’imprégner de la culture locale : visiter des sites uniques et assister à des spectacles eux aussi uniques. »Le tourisme de croisière représente une vraie manne financière pour le Pays. Selon les chiffres de l’ISPF, il a rapporté environ 13 milliards de francs en 2016. 40% de cette somme a été dépensée à terre auprès de différents prestataires.Seul bémol ce lundi : le fait que la consommation d’alcool soit interdite sur le site. Pour ce motif, la direction du Silver Whisper pourrait opter pour une autre prestation lors de la prochaine venue du navire.