Croisiéristes à Papeete : la mise en place de feux tricolores envisagée

Deux paquebots étaient en escale ce mardi à Papeete : le M/S Regatta et le Aidaaura. Une joie pour les commerçants du centre-ville, mais pas forcément pour les automobilistes... Des agents de l'équipement étaient sur place aux côtés de la police municipale pour se rendre compte de l'affluence des touristes. Dans la matinée, plus de 1000 personnes avaient emprunté les passages piétons du front de mer... "Suite à la demande de la commune qui souhaitait qu'il y ait une gestion des traversées piétonnes au niveau du front de mer notamment pendant l'arrivée des bateaux de croisière, on essaie de travailler pour trouver une solution pour synchroniser et regrouper les traversées piétonnes...", explique Georges Pihaatae, responsable de l'exploitation routière.2018 a été une des meilleures années d'activité croisière depuis près de 10 ans pour Tahiti et ses îles, avec un nombre record d'escales programmées sur l'ensemble de la Polynésie.Pour accueillir les gros paquebots, la construction d'un terminal de croisière opérationnel d'ici 2020 était envisagée. Ce projet prévoyait la mise en place d'une passerelle piétonne pour que les passagers puissent accéder au centre-ville sans perturber la circulation. Mais pour l'instant Georges se refuse à tout commentaire sur la passerelle. "On a l'objectif de poser des feux donc les traversées piétonnes seront gérées par des feux. Avant de les mettre en place, bien sûr, une étude sera réalisée et qui déterminera la programmation nécessaire pour gérer les traversées piétonnes."