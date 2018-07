Croatie et Angleterre en route pour les demies finales

P.Bastianaggi

Les Three Lions ont marqué sur leur premier corner, par Maguire de la tête (30e). Puis ils ont fait la différence grâce à Alli (59e), lui aussi de la tête sur un centre de Lingard. Avec cette victoire, l'Angleterre s'est qualifiée pour la troisième demi-finale de son histoire en Coupe du monde.Du côté des Croates, après avoir été menés à la marque sur un superbe but de Denis Cherichev, ceux-ci ont égalisé par Andrej de la tête sur un centre de Mandzukic. Dans les prolongations, c'est Domagoj Vida qui marque le but du 2-1 pour la Croatie, mais à quelques minutes de la fin, Mario Fernandes d'une tête décroisée égalise pour la Russie. Lors des tirs aux buts, c'est Rakitic qui envoie la Croatie en demies.Les demies finales verront donc la France opposée à la Belgique et l'Angleterre à la Suede.