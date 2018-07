Croatie et Angleterre en route pour les demi-finales

P.Bastianaggi

Les Three Lions ont marqué sur leur premier corner, par Maguire de la tête (30e). Puis ils ont fait la différence grâce à Alli (59e), lui aussi de la tête sur un centre de Lingard. Avec cette victoire, l'Angleterre s'est qualifiée pour la troisième demi-finale de son histoire en Coupe du monde.Du côté des Croates, après avoir été menés à la marque sur un superbe but de Denis Cherichev, ceux-ci ont égalisé par Andrej de la tête sur un centre de Mandzukic. Dans les prolongations, c'est Domagoj Vida qui marque le but du 2-1 pour la Croatie, mais à quelques minutes de la fin, Mario Fernandes d'une tête décroisée égalise pour la Russie. Lors des tirs aux buts, c'est Rakitic qui envoie la Croatie en demies.Les demi-finales verront donc la France opposée à la Belgique et l'Angleterre à la Croatie.