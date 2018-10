Crimes contre l'humanité : la plainte du Tavini a peu de chances d'aboutir

Rédaction web

La plainte qu'a annoncée Oscar Temaru a été déposée par son parti, le Tavini Huira'atira. Et pour le député indépendantiste Moetai Brotherson, "elle est totalement recevable puisque ce n'est pas une plainte contre l'État français mais c'est une plainte contre tous les Présidents français en vie, donc c'est une plainte contre des individus qu'on accuse de crimes contre l'humanité en leur qualité de Présidents de la République depuis le début des essais nucléaires. Nous avons vérifié les fondements légaux et notre plainte est totalement recevable. La preuve, elle a été enregistrée par le procureur de la Cour internationale".Mais selon Raphaëlle Nollez-Goldbach, auteure de La Cour Pénale Internationale et interrogée par TV5, "pour saisir la cour, il faut être un État et dans ce cas de figure c'est la France qui devrait porter plainte."Difficile d'imaginer la France porter plainte contre elle-même...Dernier écueil pour la recevabilité de cette plainte : la CPI ne peut être saisie que lorsque les crimes ciblés "ont été commis après le 1er juillet 2002", année de la création de cette Cour. Or, les essais nucléaires se sont achevés en 1996.