Création d’un observatoire de la scolarisation des enfants de moins de trois ans

Compte-rendu du conseil des ministres

le gouvernement a souhaité créer un "espace d’échanges et de concertation" pour "élaborer des propositions et d’éclairer les décisions et actions entreprises par les équipes pédagogiques, les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, en matière de prise en charge et de scolarisation des enfants de cette tranche d’âge. A chaque fin d’année scolaire, cet observatoire devra constituer un rapport de synthèse des travaux réalisés destiné au ministre en charge de l’Education".L’observatoire aura pour missions :de moins de trois ans, les effets du programme à travers les mesures d’écarts entre d’une part, les grandes orientations et d’autre part, les données réelles, et l’évolution des résultats dans les secteurs identifiés de la scolarisation précoce ;statistiques et sociologiques sur la petite enfance et sur la scolarisation des enfants moins de trois ans ;au vu des projets de scolarisation précoce y compris des moyens en personnel formé pour accompagner ces projets ;pour améliorer les conditions de scolarisation précoce à partir des supports de formation des enseignants de classe maternelle ;de sections des tout-petits, au travers d’instances nationales de formation et de productions de ressources comme l’Ecole supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR).L’observatoire est présidé par le ministre en charge de l’Education ou son représentant et se réunira au moins une fois par année scolaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande de la moitié des membres.