Crash d'un avion en Ethiopie : 157 morts dont 9 Français

Le vol ET 302 avait décollé à 08H38 (05H38 GMT) de l'aéroport international Bole d'Addis Abeba et il a disparu des contrôles radar six minutes plus tard.

L'appareil était piloté par le capitaine Yared Getachew (8 000 heures de vol à son actif) et il avait fait l'objet d'une maintenance le 4 février.

Selon le PDG d'Ethiopian Airlines, le pilote a fait part de "difficultés" peu après le décollage et il a demandé à rentrer sur Addis.

"Le pilote a mentionné qu'il avait des difficultés et qu'il voulait rentrer" et "il a eu l'autorisation" de faire demi-tour et de repartir vers Addis Abeba, a expliqué M. GebreMariam.

Les enquêteurs éthiopiens et américains mèneront l'enquête de concert, a assuré le PDG de la compagnie.

L'avion aurait dû atterrir à Nairobi vers 10H30 (07H30 GMT). Les conditions météorologiques étaient bonnes dimanche matin à Addis Abeba.

À Nairobi, les familles et proches des passagers ont été regroupés dans un hôtel situé dans l'enceinte de l'aéroport international de Nairobi.