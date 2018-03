Crash d’Air Moorea : le procès prévu le 4 octobre

Bertrand Parent

Plus de dix ans après les faits le procès du crash d’Air Moorea a donc été fixé au 4 octobre prochain.Ce sera un procès fleuve pour homicide involontaire avec trois semaines d’audience prévues (jusqu’au 26 octobre) et plus de 1 500 pièces versées au dossier. Le 9 août 2007 , la Polynésie française vivait la plus terrible catastrophe aérienne de son histoire. Un Twin Otter de la compagnie Air Moorea s’écrasait au large de l’île de Moorea provoquant la mort de vingt personnes.Sur le banc des prévenus : la compagnie en tant que personne morale, l’ancien directeur général d’Air Moorea Freddy Chanseau, son directeur technique Jacques Gobin, le responsable de production de la compagnie Jean-Pierre Tinomano, le responsable du bureau d’étude et de documentation de la compagnie Stéphane Loisel, le contrôleur de production et contrôleur qualité de la compagnie Didier Quemeneur, l’ancien directeur du service d’Etat de l’aviation civile (SEAC) Guy Yeung et l’ancien chef du Groupement pour la sécurité de l’aviation civile Andriamanonjisoa Ratzimbasafy.L’enquête a pointé la rupture du câble de gouverne de profondeur de l’avion comme cause de l’accident. C’est « l’usure importante » de ce câble, non détectée par les services d’entretien d’Air Moorea qui sera au cœur des débats.Les expertises et contre-expertises, comme le changement de juge d’instruction et les nombreux recours introduits par les avocats, ont considérablement ralenti l’enquête. Ce que n’a eu de cesse de dénoncer l’association des familles des victimes du crash pendant plus de dix ans.