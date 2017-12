Couronnes : l’accessoire indispensable du réveillon

Rédaction web avec Tamara Sentis



L’accessoire indispensable des vahine pour se faire belles, c’est bien sur la couronne de fleur. Bien sûr, de nombreuses vahine les confectionnent elles-mêmes mais beaucoup d’entre vous se sont rendues aujourd’hui dans le centre-ville pour en trouver une à leur goût. Du coup, pour satisfaire la clientèle, les mammas du marché ont dû rivaliser d’inventivité.Sur le front de mer, depuis ce dimanche matin des dizaines et des dizaines de kilos de fleurs, de toutes sortes et de toutes les couleurs. Et pour trouver couronnes à leur tête, les clients n’hésitent pas à en essayer plusieurs. C’est le coup de cœur qui prime.Pour la plupart des vahine, Le tiare Tahiti reste la star indétrônable, mais en cette période de l’année, les clientes recherche aussi beaucoup les taina et les flamboyants.Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les tailles. Comptez entre 1 000 et 3 500 F la couronne. Et si vous n’avez pas encore trouvé la vôtre, n’ayez crainte, les vendeurs resteront encore tard ce soir sur le front de mer.