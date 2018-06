Coupe du monde : quatre frappes et un quart pour les Bleus !

Mike Leyral

Cette fois, les Polynésiens qui ont mis leur réveil pour suivre la rencontre sur Tahiti Nui Télévision ne le regretteront pas ! Après trois matchs insipides, les Bleus sont enfin entrés dans leur mondial russe, avec une attaque en feu.L'espoir vient d'abord d'Antoine Griezmann : il convertit un penalty obtenu par Kylian Mbappé, qui pétrifie la défense de l'Albiceleste (13'). Mais il est encore trop tôt : l'Argentine égalise en fin de première mi-temps... et passe devant dès le début de la seconde (1-2). Un peu de chance, sans doute, mais aussi de la domination dans le contrôle de balle et de la précision dans les passes, même si la vitesse et les contre-attaques sont bleues.Mais la France ne s'écroule pas. Au contraire. Le jeune Benjamin Pavard, esseulé, place une frappe imparable dans la lucarne et égalise (2-2).Après un cafouillage, Mbappé place une frappe subtile sous le gardien argentin (3-2) à la 64ème minute. Et quatre minutes plus tard, une nouvelle contre-attaque traverse tout le terrain en quelques secondes pour trouver Giroud, qui décale le héros du match : Mbappé achève (4-2) le finaliste de la Coupe du Monde 2014.Les Argentins marqueront bien (4-3), d'une tête magnifique d'Agüero, dans les arrêts de jeu. Mais ils ne reviendront pas. Le légendaire Lionel Messi, bon sans être exceptionnel sur ce match, ne gagnera pas cette Coupe du Monde.La France affrontera l'Uruguay ou le Portugal en quart de finale. Et elle a reconquis ses supporters.