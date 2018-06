Coupe du monde Fifa 2018 : le Portugal a tremblé !

Bertrand Parent

Malgré une domination sans partage, le Portugal a frôlé l’élimination face à l’Iran lors du de son dernier match de poule de la Coupe du monde.Largement supérieurs, les Portugais ont ouvert le score en toute fin de première mi-temps grâce à une superbe frappe de Quaresma (45) de l’extérieur du pied droit dans la lucarne gauche du gardien iranien.Malgré un nombre important d’occasions et surtout un pénalty manqué par Ronaldo à la 52, les Iraniens se sont accrochés et ont fini par être récompensés dans les arrêts de jeu. Suite à une longue interruption du jeu pour cause de contrôle vidéo, une main de Soares dans sa surface a été finalement sanctionnée par l’arbitre : pénalty pour l’Iran transformé par Ansafirad (92).Pour se qualifier et renvoyer les Portugais chez eux, l’Iran avait alors une poignée de secondes pour inscrire un second but. Cette balle de match, c’est l’attaquant iranien Taremi qui l’a eu à la 96minute mais son tir a fini dans le petit filet de Rui Patricio au grand soulagement des Portugais…Le Portugal termine deuxième de son groupe derrière l’Espagne et jouera son huitième de finale face à l’Uruguay. L'Espagne quant à elle, affrontera la Russie.