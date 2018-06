Coupe du monde Fifa 2018 : l'Argentine de Messi se fait battre par la Croatie

Rédaction web

Ce jeudi matin vous avez pu suivre en direct sur Tahiti Nui Télévision le match Argentine - Croatie. Une rencontre difficile pour l'équipe de Lionel Messi. A la 37e minute de jeu, le joueur vedette n'avait toujours touché aucune balle.A la 53e minute le Croate Ante Rebic a ouvert le score. Il a fallu attendre la 64e minute pour voir Lionel Messi tenter son premier tir de ce match. Sans succès.La Croatie a marqué un second but à la 80e minute de jeu. Le 3e et dernier but a été marqué à 90+1 laissant l'Argentine sur le carreau.L'équipe va avoir beaucoup de mal à se qualifier.