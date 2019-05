Coupe du Monde U20 : Tahiti - Colombie

Crédit photo : FTF



Troisième et dernier match pour les protégés de Bruno Tehaamoana qui seront opposés à la Colombie. Vaincus lors des deux premiers matchs, les Aito Taure'a auront à coeur de sauver l'honneur et livrer une belle prestation contre la Colombie qui compte une victoire (contre la Pologne) et une défaite (face au Sénégal).