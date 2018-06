Coupe du Monde Fifa 2018 : la Russie bat l'Egypte 3 buts à 1

Rédaction web

C'était la première fois que la Russie rencontrait l'Egypte. A la 47e minutes, l'Egyptien Ahmed Fathi a marqué contre son camp, offrant un premier but à la Russie.C'est Denys Cheryshev qui a marqué le 2e but de la Russie à la 59e minute. Ce but fait de lui le co-meilleur buteur de la Coupe du Monde a égalité avec Cristiano Ronaldo.Seulement 3 minutes plus tard, la Russie a de nouveau marqué.L'Egypte a tenté de changer de stratégie en opérant deux remplacements. A la 73e minute, l'équipe marquait son premier but de la rencontre grâce à Mohamed Salah. Premier et dernier but de ce match pour l'Egypte.