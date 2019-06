Coupe des Nations OFC Beach Soccer : les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2019

Tous les matchs seront commentés en direct depuis le parc Aorai Tini Hau par Olivier Huc et un consultant technique. Les matchs des Tiki Toa seront rediffusés dans la soirée.



Les autres rendez-vous télé



Beach Soccer OFC - Le Mag

Diffusion : Du 17 au 22 juin à 19 h 25

Chaque soir à 19 h 25, Olivier Huc prendra les commandes du "Beach Soccer - Le Mag" pour vous faire vivre la compétition. Les résultats des matchs de la journée, des interviews mais aussi des reportages sur et autour de la compétition, soyez informés en 5 minutes chrono!



Fenua Access

Diffusion : 17 juin à 17 h 30

Naea Bennett, le coach des Tiki Toa sera l’invité de Taïna Fabre.



Dans vos journaux

Retrouvez toutes les informations sur la compétition dans nos journaux du soir, le ve’a de 18 h 00 et le journal de 18 h 30.